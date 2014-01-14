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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:57 BJT

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

路透1月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.75%，报977.42点。

中国股市：沪综指收跌再创五个半月新低，IPO监管新举措难挽大盘弱势

香港股市：恒指收升0.2%，电能实业下滑

中国汇市：人民币收盘升破6.05创新高，监管意图难捉摸成交偏审慎

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拉美股市：跟随美国股市走低，美国投资者在企业财报周到来前保持谨慎。Bovespa指标股指 跌0.54%，报49,426.90点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因预期巴西央行本周加息

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南非股市：上涨，受益于银行业获利良好憧憬及零售数据改善，此外南非兰特走软给AngloGold Ashanti 等黄金矿产股带来支撑。Top-40绩优股指数 涨1.07%，至41,269.29点。综合指数 涨1.06%，至46,030.25点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于国内经济基本面疲弱

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印度股市：收高近2%，创今年来最大单日涨幅，因市场预计印度央行将维持利率在当前水平，美联储也料将把宽松货币政策维持更长时间。指标BSE指数 收涨1.81%，报21,134.21点，为11月25日以来最大单日涨幅。NSE指数 收高1.64%，报6,272.75点，创12月20日以来最大单日涨幅。

印度汇市：卢比涨至逾一个月高位，受助于印度股市强劲上扬，而且美国就业数据逊于预期，缓和对美联储大幅削减刺激计划的担忧。卢比兑美元 收报61.55/56，上日收报61.89/90。盘中一度升至61.41，为12月11日以来高点。卢比当日上扬0.55%，创12月16日以来最大单日涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,401.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.2%至760.43点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.77%，报33.2825卢比；卢布兑欧元 跌0.84%，报45.5100卢布。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
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