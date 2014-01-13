美国金融：美联储将推进大宗商品交易新规的立法工作

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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现在仍不确定美联储会提出怎样的措施。预计民众会有一段时间可以提出建言--通常是60天到90天。
过去一年来，议员们持续施压，要求美联储研究是否应允许包括摩根大通 和高盛 在内的华尔街大型银行拥有金属仓储和油轮等资产，以及是否允许这些银行交易实体大宗商品及衍生品。
在7月的参议院听证中，证词显示若发生灾难性意外，这类活动会对金融体系带来风险。金属买家则表示，银行持有实货仓储资产，会让他们得以拉抬大宗商品价格。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f