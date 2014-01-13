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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 07:43 BJT

美国金融：美联储将推进大宗商品交易新规的立法工作

现在仍不确定美联储会提出怎样的措施。预计民众会有一段时间可以提出建言--通常是60天到90天。

过去一年来，议员们持续施压，要求美联储研究是否应允许包括摩根大通 和高盛 在内的华尔街大型银行拥有金属仓储和油轮等资产，以及是否允许这些银行交易实体大宗商品及衍生品。

在7月的参议院听证中，证词显示若发生灾难性意外，这类活动会对金融体系带来风险。金属买家则表示，银行持有实货仓储资产，会让他们得以拉抬大宗商品价格。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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