纽约期市：ICE期棉创一个月来最大涨幅，受技术因素和停损买单提振

路透纽约1月13日 - 美国期棉周一上涨，受强劲技术讯号和停损买单支撑，且自上周疲弱的美国政府供需报告影响中回升。

洲际交易所(ICE)指标3月期棉合约 收高1.09美分或1.3%，报每磅83.68美分，为现货月合约一个月来最大单日涨幅。

该合约持续跟随200日移动均线的步伐，目前在每磅83.73美分。

棉花表现持续优于整体大宗商品市场，且在汤森路透/Core Commodity CRB指数 的19项组成商品中涨势居前。

期棉价格日内均呈现上涨，美国农业部公布的利空每月供需预估后所带动的卖压消退，支撑了期棉涨势。谷物市场上扬亦提供支撑。

价格升至每磅83.50美分上方后，停损买单遭触发，将涨幅最多推高至2.3%。

美元下跌亦提振美元计价商品的买气。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张涛)