《中国报摘》--中国证券报1月14日

* 头版头条:
--中国保监会周一发布《关于修改<保险资金运用管理暂行办法>的决定（征求意见稿）》，拟将第十六条修改为：“保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会相关比例要求，具体规定由中国保监会另行制定。中国保监会可以根据情况调整保险资金运用的投资比例。”此举旨在进一步推进保险资金运用体制的市场化改革，提高保险资金运用效率。
* 其他:
--中国证券报社评认为，此次新股发行过程中确实出现了一些问题，根本原因在于新股发行市场化程度不够。改革的市场化方向不能变。
--上交所日前发布《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录-第十号 重组公司持续信息披露》，进一步规范上市公司重组停牌前相关事项的核实、确认和承诺、重组停牌期间及披露重组方案后的持续信息披露，并强化了重组公司董事会的勤勉尽责义务。
--良信电器、炬华科技、天保重装三公司公告网上定价发行中签率和资金冻结情况，三家公司发行中签率分别为1.42%、2.25%和1.23%，共冻结资金805.48亿元人民币。
--中国证券登记结算有限公司13日发布通知，明确券商托管基金场内结算的相关业务，规定券商为托管的基金办理场内交易的结算业务可采用托管人结算与证券公司结算两种模式；券商发生托管业务交收违约的，中国结算有权扣划和处置其自营结算资金和自营证券。
--记者获悉，针对城市无序扩张的现象，国土资源部和住房城乡建设部今年将从每个城市、特别是大城市的实际出发，在划定城市周边永久基本农田基础上，修订城市土地利用规划和城市建设规划，尽快把城市发展边界确定下来，选择部分县市开展“三规合一”或“多规合一”试点。
--近日多省召开交通运输工作会议，业内人士表示，交通基建将在今年持续发力。据不完全统计，山东、福建等七省2014年交通基建拟投资额超过3,600亿元。
--TCL 发布2013年业绩预告，公司预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为19亿元至22亿元，同比增长139%至176%；预计基本每股收益为0.2238元至0.2591元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 徐永; 审校 曾祥进)