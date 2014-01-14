《焦点》日本三得利将以136亿现金收购美国Beam，成全球第三大烈性酒企

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
分析师多认为，较大竞争对手如Diageo Plc 或Pernod提出竞购的可能性不高，原因在于估值偏高、终止费及须经过双方董事会同意等。
三得利已在日本经销Beam的产品，而Beam则是在新加坡及其他亚洲市场经销三得利产品。
三得利在本土市场已经拥有多款畅销的一般威士忌及一款苏格兰威士忌，但收购Beam之后将取得波本酒，以及苏格兰、爱尔兰及加拿大等地的威士忌等产品，同时也可取得更为强大的经销通路，除了拿下美国通路外还可进入印度、俄罗斯及巴西等重要新兴市场。
合并后的公司年营收将约为43亿美元。
三得利打算运用手中资金以及三菱东京日联银行融资来融通此次收购。
在这起交易中三得利聘用的顾问为三菱UFJ摩根士丹利证券，Beam的顾问则为Centerview Partners及瑞士信贷 。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳/张涛)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)