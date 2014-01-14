《焦点》日本三得利将以136亿现金收购美国Beam，成全球第三大烈性酒企

分析师多认为，较大竞争对手如Diageo Plc 或Pernod提出竞购的可能性不高，原因在于估值偏高、终止费及须经过双方董事会同意等。

三得利已在日本经销Beam的产品，而Beam则是在新加坡及其他亚洲市场经销三得利产品。

三得利在本土市场已经拥有多款畅销的一般威士忌及一款苏格兰威士忌，但收购Beam之后将取得波本酒，以及苏格兰、爱尔兰及加拿大等地的威士忌等产品，同时也可取得更为强大的经销通路，除了拿下美国通路外还可进入印度、俄罗斯及巴西等重要新兴市场。

合并后的公司年营收将约为43亿美元。

三得利打算运用手中资金以及三菱东京日联银行融资来融通此次收购。

在这起交易中三得利聘用的顾问为三菱UFJ摩根士丹利证券，Beam的顾问则为Centerview Partners及瑞士信贷 。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳/张涛)