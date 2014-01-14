拉美汇市：雷亚尔上扬，因预期巴西央行本周加息

路透墨西哥城1月13日 - 巴西雷亚尔周一大幅上扬，因市场预期巴西央行本周将以更积极的幅度加息以对抗居高不下的通胀。墨西哥披索则大幅下跌。

利差扩大应使巴西资产对外国投资者更具吸引力，而且利率期货市场显示，对巴西央行本周将加息0.5个百分点的预期上升。

利率期货<0#DIJ:>收益率上涨，因投资者继续对周五公布的2013年通胀率高于预估做出反应。

投资者之前原本一直预期巴西央行可能放慢近期的加息速度，但通胀率高企强化对其周三再次加息50个基点的预期。

交易员称，巴西收益率曲线也显示央行下月有可能继续加息25个基点。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.58%报2.35。

墨西哥披索兑美元 跌0.91%报13.0880，从13上方回落。(完)

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