汽车产业：沃尔沃汽车重返获利，致力于扩大美国市场

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透斯德哥尔摩1月13日 - 沃尔沃汽车集团已重返获利，并致力于2014年在其最大市场--美国扩大市占率。
沃尔沃执行长Hakan Samuelsson在底特律汽车展上表示，在去年上半年出现亏损后，公司已“重回盈余”。
在2013年该公司的全球销售成长1.4%，主要拜中国的销售跳增46%所赐。美国市场的销售则减少10%。中国差点就挤下美国，成为其最大市场。
“我们致力于今年改善(美国)市场的销售表现，并让沃尔沃品牌在美国重现过去的辉煌，”该公司在声明稿中表示。
沃尔沃并仰赖在中国的持续强劲成长，以协助其达成2020年前销量约倍增至80万辆的目标。沃尔沃的母公司为中国吉利控股集团 。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)