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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 08:17 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月14日-1月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    1月13日当周    
 
    1月14日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    1230  全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               12月         --       92.5
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月11日当周         --      -5.4%
    1330  美国进口价格                                       12月       +0.3%     -0.6%
              出口价格                                                  +0.1%     +0.1%
    1330  美国零售销售(较前月)                               12月       +0.1%     +0.7%
                  扣除汽车零售销售(较前月)                              +0.4%     +0.4%    
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月11日当周         --      +4.1%
    1500  美国企业库存                                       11月       +0.3%     +0.7%
            
    1月15日(三)    
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月10日当周         --      345.1
              再融资指数                                                  --    1,375.6
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     1月         3.75      0.98
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   12月        +0.4%     -0.1%
                             (较上年同期)                               +1.1%     +0.7%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.1%     +0.1%
                             (较上年同期)                               +1.3%     +1.3%
    
    1月16日(四)
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    12月        +0.3%     持平
                 (较上年同期)                                            +1.5%    +1.2%
                扣除食品和能源(较前月)                                   +0.1%    +0.2%
                              (较上年同期)                               +1.7%    +1.7% 
    1330  美国实质所得                                       12月        -0.3%    +0.4%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                    1月11日当周     32.8       33
              四周均值(万人)                                               --      34.9
              续请失业金人数(万人)                         1月4日当周    284.8    286.5
    1400  外资净买入美国公债(亿美元)                         11月          --       397
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                         11月          -- 净流入1,949
    1500  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            1月          58        58
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                      1月         8.6       7.0   
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        12月          --     +0.2%  
        
    1月17日(五)
    1330  美国房屋开工年率(万户)                             12月       99.0      109.1
    1330  美国建筑许可年率(万户)                             12月      101.5      101.7
    1415  美国工业生产(较前月)                               12月      +0.3%      +1.1%        
          制造业产出(较前月)                                           +0.3%      +0.6%      
                     产能利用率                                        79.1%      79.0%  
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数              1月初值        83.5       82.5
                              现况指数                                  98.5       98.6
                              预期指数                                  74.2       72.1
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月10日当周        --       133.4
        
    1月20日当周   
     
    1月20日(一)    
    马丁路德金纪念日金，美国金融市场休市
    
    1月21日(二)    
    1330  加拿大制造业销售                                   11月         --      +1.0%
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       11月         --      +1.4%
    (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (编译 张明钧; 审校 张涛)
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