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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月14日-1月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月14日(二)

维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言者包括：立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic、及罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。

内罗比--肯尼亚央行举行货币政策委员会(MPC)会议。

布拉格--捷克央行理事会就宏观经济前景举行新闻发布会(0800)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至1月15日)。

1月15日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表主题为“全球经济复苏”的演说(1830)。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在加拿大商会举办的活动上发表演讲(1100)。

雅加达--印尼央行总裁Agus Martowardojo和财政部长Muhammad Chatib Basri将在经济学人杂志组织的峰会上，讨论需要采取何种财政及货币政策来复苏该国经济。

1月16日(四)

圣地亚哥--智利央行举行利率会议(2100)。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

1月17日(五)

暂无重要事件公布。

1月20日(一)

暂无重要事件公布。

1月21日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率声明)。

布达佩斯--匈牙利央行召开利率会议(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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