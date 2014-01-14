《新兴市场重要经济事件预告》--1月14日-1月21日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月14日(二)
维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言者包括：立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic、及罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。
内罗比--肯尼亚央行举行货币政策委员会(MPC)会议。
布拉格--捷克央行理事会就宏观经济前景举行新闻发布会(0800)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至1月15日)。
1月15日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表主题为“全球经济复苏”的演说(1830)。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在加拿大商会举办的活动上发表演讲(1100)。
雅加达--印尼央行总裁Agus Martowardojo和财政部长Muhammad Chatib Basri将在经济学人杂志组织的峰会上，讨论需要采取何种财政及货币政策来复苏该国经济。
1月16日(四)
圣地亚哥--智利央行举行利率会议(2100)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
1月17日(五)
暂无重要事件公布。
1月20日(一)
暂无重要事件公布。
1月21日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率声明)。
布达佩斯--匈牙利央行召开利率会议(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)