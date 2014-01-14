美国个股：谷歌以32亿美元现金收购Nest，跨足家庭市场

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透旧金山1月13日 - 谷歌(Google) 向深入消费者家庭迈出最大的一步，该公司宣布以32亿美元买下自动温度控制器暨感烟报警器(烟雾警报器)厂商Nest Labs，将大有可为的产品线及iPod“教父”带领的设计团队收入麾下。
谷歌周一表示，在完成该全部现金的交易后，Nest将继续以自有品牌运作。
这是谷歌在2012年以125亿美元收购手机厂商摩托罗拉之后的第二大收购案。
“Nest Labs看起来是专攻自动调温器和感烟报警器，但谷歌有一天将该技术拓展至其他装置也并非难以想像，”Wedbush分析师Shyam Patil表示。
“当在谈论到事事连网及每件东西都串连一起时，家庭自动化是一大商机之一。该收购案推动其在这方面的策略，”他表示。
谷歌股价周一在盘后交易上涨0.5%至1,128.49美元。
在完成收购后，谷歌将把人脉广阔且备受敬重的矽谷企业家Tony Fadell纳入麾下，他是当年打造苹果 iPod音乐播放机的要角；另外将加入谷歌还有Nest共同创办人Matt Rogers及多位才华洋溢的工程师及设计师。
谷歌是全球最大搜寻引擎业者，正逐步拓展新的市场，包括高速网路连结业务、以及自动驾驶汽车及机器人等高科技研究。
谷歌首席执行官(CEO)佩奇(Larry Page)在一份声明稿中盛赞Nest现有的各项产品及创办人的才华，并称谷歌“对于在更多国家更多家庭中带来更多绝佳体验及完成梦想感到兴奋。”
谷歌称，这起交易料将在未来数月完成，取决于监管批准。(完) (编译/审校 戴素萍/张明钧)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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