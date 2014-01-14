《全球主要国家债券发行预告》--1月14日-1月21日

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/15 日本 30年期公债标售 1/15 日本 12个月贴现国库券标售 1/15 德国 50亿欧元 五年期联邦公债标售 1/16 日本 三个月期贴现国库券 1/16 西班牙 公债标售 1/16 英国 传统债券标售 1/17 日本 增强流动性债券标售 1/20 1350 法国 标售BTF债券 1/21 日本 两个月期贴现国库券 1/21 日本 五年期公债 1/21 西班牙 六个月期和12个月期国库 券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 郑茵)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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