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债券 | 2014年 1月 14日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月14日-1月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期  时间   国家    规模      发行细节
 1/15         日本              30年期公债标售
 1/15         日本              12个月贴现国库券标售
 1/15         德国    50亿欧元  五年期联邦公债标售
 1/16         日本              三个月期贴现国库券
 1/16         西班牙            公债标售
 1/16         英国              传统债券标售
 1/17         日本              增强流动性债券标售
 1/20  1350   法国              标售BTF债券
 1/21         日本              两个月期贴现国库券
 1/21         日本              五年期公债
 1/21         西班牙            六个月期和12个月期国库
                                券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 郑茵)
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