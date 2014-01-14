《中国重要政经日程》--1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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============================今日重要政经日程=======================
1/14(二)
--国新办上午10时就2014年春运形势和工作安排举行新闻发布会。
--2014亚洲金融论坛13日至14日在香港举办。
============================近期重要政经日程=======================
1/15(三)
*--国新办上午10时新闻发布会，请中国人民银行调查统计司司长盛松成介绍2013年金融统计数据有关情况，并答记者问。
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
1/19(日)
--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。
2/22(六)
*--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)