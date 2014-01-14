版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--1月14日

============================今日重要政经日程=======================

1/14(二)

--国新办上午10时就2014年春运形势和工作安排举行新闻发布会。

--2014亚洲金融论坛13日至14日在香港举办。

============================近期重要政经日程=======================

1/15(三)

*--国新办上午10时新闻发布会，请中国人民银行调查统计司司长盛松成介绍2013年金融统计数据有关情况，并答记者问。

1/16(四)

--2013中国财经领袖年会在北京举行。

1/19(日)

--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。

2/22(六)

*--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐