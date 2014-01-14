美中贸易：美国指责中国未遵守WTO裁定，继续对美国钢材征收高关税

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透华盛顿1月13日 - 美国周一对中国进一步施压，指责中国政府在有关美国高科技钢材出口的争议中没有依照世界贸易组织(WTO)的指令下调关税。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，尽管WTO作出了有利于美国的裁决，但中国仍利用关税在事实上阻止进口美国晶粒取向电工钢。
“WTO裁决中国的关税与WTO的规定并不相符。我们有理而中方理亏，”弗罗曼在记者会上表示。
“不幸的是，中方似乎并未改正与规则不符的做法。”
美国在2010年向WTO提起贸易诉讼，之前中国指控美国向中国市场“倾销”该种钢材，并对从美国进口的这种钢材征收惩罚性关税。WTO在2012年做出有利于美国的判决。
美国贸易代表办公室表示，这一次美方寻求与中方就钢材关税问题进行磋商，标志着美国首次启动WTO程序挑战中国有关其已遵守WTO争端裁决的说法。
美国出口的这种特殊钢材由宾夕法尼亚州的AK Steel Corp of Ohio 和ATI Allegheny Ludlum 生产，在中国征收惩罚性关税之前的年出口额达2.5亿美元。
贸易代表办公室的律师表示，他们希望中方能将关税降至符合WTO规定的水平。
如果贸易伙伴不遵守WTO规定，有关国家最终可寻求赔偿。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)