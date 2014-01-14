美中贸易：美国指责中国未遵守WTO裁定，继续对美国钢材征收高关税

路透华盛顿1月13日 - 美国周一对中国进一步施压，指责中国政府在有关美国高科技钢材出口的争议中没有依照世界贸易组织(WTO)的指令下调关税。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，尽管WTO作出了有利于美国的裁决，但中国仍利用关税在事实上阻止进口美国晶粒取向电工钢。

“WTO裁决中国的关税与WTO的规定并不相符。我们有理而中方理亏，”弗罗曼在记者会上表示。

“不幸的是，中方似乎并未改正与规则不符的做法。”

美国在2010年向WTO提起贸易诉讼，之前中国指控美国向中国市场“倾销”该种钢材，并对从美国进口的这种钢材征收惩罚性关税。WTO在2012年做出有利于美国的判决。

美国贸易代表办公室表示，这一次美方寻求与中方就钢材关税问题进行磋商，标志着美国首次启动WTO程序挑战中国有关其已遵守WTO争端裁决的说法。

美国出口的这种特殊钢材由宾夕法尼亚州的AK Steel Corp of Ohio 和ATI Allegheny Ludlum 生产，在中国征收惩罚性关税之前的年出口额达2.5亿美元。

贸易代表办公室的律师表示，他们希望中方能将关税降至符合WTO规定的水平。

如果贸易伙伴不遵守WTO规定，有关国家最终可寻求赔偿。(完)