全球金市：金价微升接近一个月高位，因避险买盘升温

Goldcorp Inc 向规模较小的对手Osisko Mining Corp 提出以26亿加元的现金和股票进行收购，藉此取得Osisko在魁北克省Malartic金矿的控制权。

这是加拿大金矿业近一年来第一个大型的收购意图。过去12个月来金价挫跌了25%，令金矿商受伤不轻，使其专注在削减成本并放慢成长计划。

印尼一位矿业部门官员周一表示，将从2017年开始全面禁止精矿出口，提供印尼矿企几年时间，在国内建立足够冶炼产能。 (完)

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