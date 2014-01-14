全球金市：金价微升接近一个月高位，因避险买盘升温

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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Goldcorp Inc 向规模较小的对手Osisko Mining Corp 提出以26亿加元的现金和股票进行收购，藉此取得Osisko在魁北克省Malartic金矿的控制权。
这是加拿大金矿业近一年来第一个大型的收购意图。过去12个月来金价挫跌了25%，令金矿商受伤不轻，使其专注在削减成本并放慢成长计划。
印尼一位矿业部门官员周一表示，将从2017年开始全面禁止精矿出口，提供印尼矿企几年时间，在国内建立足够冶炼产能。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)