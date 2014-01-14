美国个股：百胜集团12月中国同店销售成长逊于预期，必胜客表现疲弱

路透1月13日 - 百胜集团(Yum Brands) 周一表示，12月中国同店销售成长2%，增幅小于预期，必胜客表现疲弱，抵销了肯德基业绩回升的影响。

百胜集团12月中国同店销售中，肯德基成长了5%，必胜客则下滑3%。

Consensus Metrix调查的分析师原预估，肯德基同店销售成长6%，必胜客同店销售成长5.7%。

中国市场占百胜集团整体营业利润逾一半以上，肯德基是中国境内最大的西方餐厅品牌，截至第三季底，中国境内有将近4,500家肯德基分店。