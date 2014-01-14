美国个股：百胜集团12月中国同店销售成长逊于预期，必胜客表现疲弱

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透1月13日 - 百胜集团(Yum Brands) 周一表示，12月中国同店销售成长2%，增幅小于预期，必胜客表现疲弱，抵销了肯德基业绩回升的影响。
百胜集团12月中国同店销售中，肯德基成长了5%，必胜客则下滑3%。
Consensus Metrix调查的分析师原预估，肯德基同店销售成长6%，必胜客同店销售成长5.7%。
中国市场占百胜集团整体营业利润逾一半以上，肯德基是中国境内最大的西方餐厅品牌，截至第三季底，中国境内有将近4,500家肯德基分店。
百胜集团股价自11月初以来已上涨逾8%，因预期其中国同店销售与上年同期的疲弱表现相比较，会产生更有利的结果。周一公布的销售数据令其股价在盘后交易中挫跌1.2%至72.50美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)