国际油市：美国原油期货略跌，供应增加预期令其承压

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
外交消息人士周一表示，六方和伊朗可能在2月就核议题最终和解展开协商。
根据美国能源资料协会(EIA)周一发布的预估，美国1月页岩油生产料增加每日5.4万桶，2月料再增加每日6.2万桶。
路透追踪的北海原油产出料在2月增加1%，但交易商表示，市场可以轻松吸收增加的数量，协助抑制布兰特原油价格。
初步的路透调查预估显示，美国上周商用原油库存料增长，为七周来首见。在截至1月10日止当周，原油库存料增加50万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王冠中; 审校 孙茉莉/张荻)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)