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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 08:41 BJT

国际油市：美国原油期货略跌，供应增加预期令其承压

外交消息人士周一表示，六方和伊朗可能在2月就核议题最终和解展开协商。

根据美国能源资料协会(EIA)周一发布的预估，美国1月页岩油生产料增加每日5.4万桶，2月料再增加每日6.2万桶。

路透追踪的北海原油产出料在2月增加1%，但交易商表示，市场可以轻松吸收增加的数量，协助抑制布兰特原油价格。

初步的路透调查预估显示，美国上周商用原油库存料增长，为七周来首见。在截至1月10日止当周，原油库存料增加50万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王冠中; 审校 孙茉莉/张荻)
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