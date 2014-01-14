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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小幅反弹且位于103日圆上方，昨日低点102.85

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* 美元/日圆自昨日纽约时段低点102.85小幅反弹

* 102.50是关键支撑位--周线图上一目均衡转换线

* 下穿该支撑位将面临停止单，料进一步下跌，日线图已然呈现空头

* 部分人士关注可能的日本央行股市价格维持行动(PKO)，日本养老基金美元/日圆买盘

* 这扶助支撑市场，进口商亦在买入

* 今日有执行价分别为103.30(5亿美元)和103.50(4亿美元)的大型期权到期 (完)

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