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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--1月14日-1月23日

==================今日重要政经消息==================

-- 亚洲金融论坛2014。

--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。

--15:30 景顺香港2014年环球市场经济展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月15日（周三）

-- 香港特首梁振英发表施政报告。

--10:30 泓富产业信托 股东特别大会。

--15:00 壹传媒 股东特别大会。

1月16日（周四）

--15:30 香港发展论坛“中国经济在世界的地位及香港面临的机遇”研讨会。

1月17日（周五）

--09:00 恒盛地产 私有化法院会议。

--12:45 香港美国商会主席就职典礼。

1月20日（周一）

-- 香港公布10-12月失业率统计数据。

1月21日（周二）

-- 香港公布12月消费物价指数（CPI）统计数据。　

1月22日（周三）

--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。

--14:30 中电控股 股东特别大会。

*1月23日（周四）

--15:30 五菱汽车 股东特别大会。

-- 恒隆地产 全年业绩

-- 恒隆集团 全年业绩

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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