《香港重要政经日程》--1月14日-1月23日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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==================今日重要政经消息==================
-- 亚洲金融论坛2014。
--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。
--15:30 景顺香港2014年环球市场经济展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月15日（周三）
-- 香港特首梁振英发表施政报告。
--10:30 泓富产业信托 股东特别大会。
--15:00 壹传媒 股东特别大会。
1月16日（周四）
--15:30 香港发展论坛“中国经济在世界的地位及香港面临的机遇”研讨会。
1月17日（周五）
--09:00 恒盛地产 私有化法院会议。
--12:45 香港美国商会主席就职典礼。
1月20日（周一）
-- 香港公布10-12月失业率统计数据。
1月21日（周二）
-- 香港公布12月消费物价指数（CPI）统计数据。
1月22日（周三）
--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。
--14:30 中电控股 股东特别大会。
*1月23日（周四）
--15:30 五菱汽车 股东特别大会。
-- 恒隆地产 全年业绩
-- 恒隆集团 全年业绩
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)