《台湾重要政经日程》--1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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===================今日重要政经消息=============================
1/14(二)
--10:00 台塑 董事长李志村演讲。
--11:00 国家研究院推动生医新药发展发表会。
--12:00 央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
--12:00 元大宝来投信记者会。
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1/15(三)
--11:40 摩根资产管理记者会。
--12:00 央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。
--12:30 经济部工业局年终记者会。
1/16(四) *--12:00 海基会年终记者会。
--13:30 台积电 公布第四季财报。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/27(一)
--14:00 友达 投资人说明会。
1/29(三)
--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/6(四)
-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。
--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/10(一)
--16:00 台湾财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)