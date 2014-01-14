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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 08:53 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，因澳洲进口商和日本投资者卖出

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* 澳元/美元跌破小时图支撑位0.9045/50，因美元兑日圆上涨带来压力

* 过去两个交易日，澳元/美元走强和美元兑日圆走弱连动

* 外传澳洲进口商和日本投资者是澳元/美元卖盘背后的推手

* 小时图支撑位在0.9020/25，若失守则下看0.8985/0.9000(完)

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