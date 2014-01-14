中国保险：保监会拟修改险资运用管理办法，或实施大类资产监管

路透上海1月14日 - 中国保险资金运用改革还在进一步推进；保监会周一稍晚就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。

上海证券报周二报道援引权威人士认为，投资比例可调整，实际上是保监会实施保险资金大类资产监管，还权于市场的重要步骤，这也预示着保监会关于保险资金运用的市场化新政值得期待。

刊登在保监会网站的征求意见稿称，拟将第16条修改为“保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会相关比例要求，具体规定由中国保监会另行制定。中国保监会可以根据情况调整保险资金运用的投资比例。”

意见反馈截止时间为2014年2月10日。

于2010年8月公布的暂行办法中第16条对保险资金投资于基金、债券、不动产等各类资产的账面余额占比做出了具体的规定。

而据本地媒体去年10月份报道称，保监会彼时已下发了加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)，今后保险资金对外投资拟实施大类资产的运用上限比例监管，不再对具体品种的投资比例进行设限。

上证报报道援引北京一位保险资产管理负责人称，“如果投资比例规定办法不修改，那保监会此前下发的《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知（征求意见稿）》就无法执行。”

“保监会只是进行大类把控。这样不仅十分清晰，便于科学监管，且还权于市场。”该负责人称。