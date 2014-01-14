《全球重要经济事件一览表》--1月14日-1月21日

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1月14日(二)

美国费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在拉萨尔大学商学院举办的第13届经济展望年会上，就经济前景发表讲话(1745)。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一次午餐会上就美国经济作出展望(1800)。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国企业董事联合会(National Association of Corporate Directors)就“美国地区和经济展望”发表主题演讲(1820)。

维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言人包括立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。

米兰--“更欧洲化：欧元全速运作”会议。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和意大利经济财政部部长萨柯曼尼出席(1400)。

1月15日(三)

德国萨尔布吕肯--欧洲央行执委会成员莫尔许在萨尔布吕肯举行的欧洲央行欧元展会(ECB Euro Exhibition)开幕式上出席关于“五年后的欧元区”的小组讨论(1305)。

美国艾奥瓦州CORALVILLE--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Corridor经济预测午餐会上发表讲话(1750)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)银行监督与监管部门主管Michael Gibson在参议院金融委员会下属金融机构和消费者保护委员会，就大宗商品实物交易作证(1900)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在CFA Society of Atlanta就经济和货币政策发表讲话(2220)。

法兰克福--第四届德国央行-货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议召开，德国央行执委会成员Joachim Nagel主持会议。

1月16日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在布鲁金斯协会举办的“大萧条后的央行：吸取的教训及前方挑战”会议上，就大萧条时期央行所面临的挑战发表讲话(1610)。

柏林--德国央行总裁魏德曼就2014年前景发表讲话(1000)。

马德里--西班牙央行总裁林德在Spanish Chairmen Association举办的会议上讲话(1245)。

华盛顿--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在布鲁金斯协会举办的“量化宽松和前瞻性指引”座谈会介绍一篇论文，题为“零利率环境下的货币政策：把理论付诸行动”(1415)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议上发言。

布鲁塞尔--卢森堡央行总裁Gaston Reinesch罕见地公开出席讨论欧盟司法法院作用的论坛(1700)。

德国斯图加特--德国央行委员会成员Joachim Nagel在霍恩海姆大学发表讲话。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹发表主题演讲。

1月17日(五)

美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在风险管理协会里奇蒙分会(Risk Management Association Richmond Chapter)2014年经济前景午餐会上发表题为“经济前景，2014年1月”的讲话(1730)。

1月20日(一)

暂无重要经济事件。

1月21日(二)

东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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