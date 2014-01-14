中国汽车市场今年有望再次强劲增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/底特律1月12日 - 据行业高管及分析师称，得益于可能出台的一系列刺激措施，加上内陆地区小城市的汽车需求旺盛，中国这个全球最大的汽车市场有望维持去年的增长势头。

继2011年和2012年销量分别下降2.45%和4.33%后，今年中国汽车市场应当连续第二年以两位数的速度增长。在此之前的10年中，中国汽车需求年增速介于30-40%。

如此快速增长的日子已成为过去，但去年中国汽车市场又出现了让人心悦诚服的反弹。根据中国汽车工业协会，2013年中国汽车销量增长13.9%，达到2,198万辆。

“对于在汽车行业工作的所有人而言，我们清楚地知道要是还有一个地方保持增势的话，那就是中国，”戴姆勒大中华区负责人Hubertus Troska近日在北京对记者说。他称去年中国汽车市场增势相当强劲。

“如果势头依然不错，中国汽车市场今年很有可能再次以两位数增长，”Troska说。

对于全球汽车企业而言，中国汽车市场复苏可让他们松一口气。欧洲需求低迷，美国经济今年可能放缓，令这些车企继续受到影响。

**支持因素**

专家称，汽车销售的主要支持可能来自中国内陆省份经济继续强劲增长，这与过去十五年汽车销售增长主要得益于沿海城市的情况截然不同。

中国新一届领导层可能在今年实施一系列新的刺激措施，这也是汽车销售增长的支持因素之一。

据Automotive Foresight负责人Yale Zhang称，这些因素再结合个人收入稳步增长以及车价下滑，将有助于确保中国汽车销售连续第二年以两位数增长。

“市场肯定会再次增长逾10%，”他说。

全球车企中，大众、通用汽车 以及福特汽车 有望从中国汽车市场连续第二年相对强劲增长中受益。

相比之下，日本车企在华前景依然暗淡无光。由于中日政治关系持续紧张引发反日情绪并抑制日系车销量，以日产 、丰田 和本田 领衔的日系车不太可能从中国汽车市场复苏中受益。(完)