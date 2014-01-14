中国能避免日本式房地产泡沫--官员

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月13日 - 《南方都市报》援引住建部副部长仇保兴报导称，中国的政策微调和城镇化有助中国避免发生日本式的房地产泡沫；外界担忧房地产市场崩盘可能引发中国经济硬着陆。
仇保兴指出，中国允许地方政府采取不同的房地产紧缩措施，并没有采取一刀切的措施。
仇保兴表示，日本在上世纪80年代出现房地产泡沫破裂，当时正值城市化的末端，没有新的推动力了。
“中国离这个时间点还有一些日子，此时要是想明白，采用微调的方法，可以调节过来。”仇保兴说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)