《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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**上海证券报**
--国泰君安近日在中国（上海）自贸试验区挂牌成立自贸区分公司，成为首家入驻自贸区的证券公司。
--苏宁云商 周一晚发布公告称,其旗下“易付宝”推出的余额理财产品“零钱宝”即日上线。这是2014年国内第一款上市的互联网金融产品。
--宁波银行 公告，公司拟对现在第一和第二大股东定向增发共计不超过3.66亿股，本次发行股份的认购价格为8.85元/股，共募集资金约32亿元。
**证券时报**
--股市连续走低让基金的历史最低单位净值一次又一次被刷新。周一杠杆指数基金申万进取的单位净值首次跌破9分钱，进入8分时代。
**第一财经日报**
--知情人士表示，在日前召开的2014年全国银行业监管工作会议上，银监会主席尚福林已经为民营银行试点的制度设计定下了四大基石，即：强调发起人的资质条件，实行有限牌照，坚持审慎监管标准，订立风险处置安排。
**人民日报**
--国家工商行政管理总局1月13日发布数据显示，截至2013年底，全国实有各类市场主体6，062.38万户，比上年底增长10.33%，增速比上年同期提高1.78个百分点，为近5年最高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)