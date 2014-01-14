《中国报摘》--其他报纸重要消息1月14日

**上海证券报**

--国泰君安近日在中国（上海）自贸试验区挂牌成立自贸区分公司，成为首家入驻自贸区的证券公司。

--苏宁云商 周一晚发布公告称,其旗下“易付宝”推出的余额理财产品“零钱宝”即日上线。这是2014年国内第一款上市的互联网金融产品。

--宁波银行 公告，公司拟对现在第一和第二大股东定向增发共计不超过3.66亿股，本次发行股份的认购价格为8.85元/股，共募集资金约32亿元。

**证券时报**

--股市连续走低让基金的历史最低单位净值一次又一次被刷新。周一杠杆指数基金申万进取的单位净值首次跌破9分钱，进入8分时代。

**第一财经日报**

--知情人士表示，在日前召开的2014年全国银行业监管工作会议上，银监会主席尚福林已经为民营银行试点的制度设计定下了四大基石，即：强调发起人的资质条件，实行有限牌照，坚持审慎监管标准，订立风险处置安排。

**人民日报**

--国家工商行政管理总局1月13日发布数据显示，截至2013年底，全国实有各类市场主体6，062.38万户，比上年底增长10.33%，增速比上年同期提高1.78个百分点，为近5年最高。（完）