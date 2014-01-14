港报社评：人币「五」时代在望，升值空间料渐收缩--信报1月14日

人民币兑美元汇率中间价昨天再刷新汇改以来新高，报6.0950。今年人民币兑美元中间价跨进「五」字时代，相信只是迟早问题。但基于目前中国经常账户顺差占GDP的比例，已从高位大幅回落至2.2%水平，因而人民币汇率再升值的空间相信较去年为小，并受到一定制约。

过去一年，人民币升势相当凌厉，主要是贸易顺差和跨境资金流入所致。照目前情况看，这两项因素仍然是推动今年人民币继续上升的主要动力。

从经济基本面观察，汇率已逐步趋近均衡水平，而出口增长也在降速之中，因此，无论从经常账户顺差或出口增速衡量，似乎都不足以支撑人民币持续强劲单边升值之势。

自2005年汇改迄今，有效汇率连年上扬，若然继续攀升，国内制造业的国际竞争力下降、企业盈利萎缩，这些压力势必进一步加剧。

人民币如今积累的升值幅度已相当可观。对中国出口而言，当美元走势转强，但外部需求仍然疲弱，预料欧美市场今年改善的程度也有限，在这种情况下，一旦人民币兑美元汇价再大幅上升，此举会令人民币兑各种双边汇率加权平均的有效汇率升速，快于兑美元汇率的升速，后果对出口部门产生更广泛的压力。

过去一年人民币兑美元已大幅升值，经常账户占GDP的比率已由2007年10.6%高位，持续回落至去年2.2%水平，失衡很小，令国际收支顺差拉动人民币升值的压力减少，反而短期资本的流动，看来会成为今年人民币汇率上升和波动的主要干扰来源。