《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港1月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7543港元 )
美股道琼工业指数周一收低-179.11,或-1.09%,报16257.94点.因诸多企业公布业绩前投资者态度谨慎，而且随着越来越多的公司发布负面财测，本轮业绩期的获利前景黯淡。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.820 -0.90 19546 13.711 -1.36 中国铝业 8.890 2.77 29281 2.757 -0.45 中国移动 49.940 -1.11 252131 77.450 -0.45 中国人寿 42.010 -2.39 89768 21.717 -1.51 中石油 102.560 -1.72 33745 7.953 -0.96 中石化 75.190 -0.80 25246 5.830 -0.67 汇丰控股 55.260 -1.25 1422938 85.701 -0.35 中电信 47.410 -1.21 15050 3.676 -0.91 中国联通 13.990 -1.48 65974 10.848 -1.20 兖州煤业 7.870 -2.72 29446 6.103 -1.57 华能国际 38.600 -1.18 11906 7.483 -1.28 南方航空 18.970 -1.20 6530 2.942 0.07 东方航空 18.030 -1.58 8179 2.796 0.58 中芯国际 4.330 8.79 178809 0.672 -2.68(完) (整理 赵红梅)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)