港报社评：施政报告助中产移三座大山--经济日报1月14日

特首梁振英明天将公布他上任后第二份施政报告，外传扶贫将是最大亮点，如推低收入补贴以助基层。 惟施政报告不能因此忽视关顾中产，因香港中产达300万至400万人，是推动香港发展的中流砥柱，更是税收主要来源。施政报告若要赢取市民支持，就必须回应中产诉求，尤其助中产移除房屋、教育和医疗三座大山。 房屋方面，港府助基层上公屋，亦要助中产上车置业。施政报告须落实居屋、私楼供应目标，让中产看到清晰可行的房策愿景，令他们有信心未来能以可承担价钱置业安居。 教育方面，中产最关注子女出路。不少中产家长不惜工本让子女补习、报读兴趣班，助子女挤进名幼稚园、名中小学，以赢在起跑綫，形成家长和孩子的沉重压力。要纾减中产对教育的忧虑，应大力发展职业教育，如飞机工程、建造业等。 在医疗议题上，香港人口趋老化、港人寿命愈来愈长，中产深忧其医疗费将愈来愈高，退休后压力尤大。施政报告须解释强制医保将何去何从，且在大增公营医疗资源中，如何保障中产能以合理价钱，取得较优质、可持续的医疗服务。 中产对房屋、教育、医疗的诉求虽难一蹴而就，惟千里之行始于足下，施政报告除着重扶贫，更要着力减轻中产负担，令中产可安心生活，才有望赢取多数市民支持，缓解低民望困境。