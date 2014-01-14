港报社评：施政报告助中产移三座大山--经济日报1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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明天公布的施政报告传将聚焦扶贫，贫穷问题是香港深层矛盾之一，固需重视。惟香港人口大多数是中产，施政报告要赢民意，还须在房屋、医疗、教育等中产最关注的议题交功课。
特首梁振英明天将公布他上任后第二份施政报告，外传扶贫将是最大亮点，如推低收入补贴以助基层。 惟施政报告不能因此忽视关顾中产，因香港中产达300万至400万人，是推动香港发展的中流砥柱，更是税收主要来源。施政报告若要赢取市民支持，就必须回应中产诉求，尤其助中产移除房屋、教育和医疗三座大山。 房屋方面，港府助基层上公屋，亦要助中产上车置业。施政报告须落实居屋、私楼供应目标，让中产看到清晰可行的房策愿景，令他们有信心未来能以可承担价钱置业安居。 教育方面，中产最关注子女出路。不少中产家长不惜工本让子女补习、报读兴趣班，助子女挤进名幼稚园、名中小学，以赢在起跑綫，形成家长和孩子的沉重压力。要纾减中产对教育的忧虑，应大力发展职业教育，如飞机工程、建造业等。 在医疗议题上，香港人口趋老化、港人寿命愈来愈长，中产深忧其医疗费将愈来愈高，退休后压力尤大。施政报告须解释强制医保将何去何从，且在大增公营医疗资源中，如何保障中产能以合理价钱，取得较优质、可持续的医疗服务。 中产对房屋、教育、医疗的诉求虽难一蹴而就，惟千里之行始于足下，施政报告除着重扶贫，更要着力减轻中产负担，令中产可安心生活，才有望赢取多数市民支持，缓解低民望困境。
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)