《香港报摘》--其他报纸重要消息1月14日

* 明报：

--上海市副市长屠光绍表示，人民币资本项目可兑换将在今年有实质性进展。有经济学家提醒，中国资本帐目开放需与经济结构改革的步伐相适应，太快开放会造成人民币大幅升值。

--去年下半年以47亿美元(折合约366亿港元)收购美国最大猪肉处理商Smithfield Foods的内地猪肉供应商龙头双汇国际，市传最快会于下星期向港交所申请上市，并于农历新年后举行上市聆讯。

* 星岛日报：

--内地万向集团与「小小超」李泽楷争夺已破产的美国豪华电动车厂Fisker的官司，上周五有定夺，法官格洛斯拒绝李泽楷的收购建议，并同意万向集团提出将Fisker公开拍卖的请求，并会在周一稍后公布拍卖日期和方式，让万向小胜一仗。

--内地火红的智能手机品牌小米，终于登陆香港网络商，香港电讯 更成为小米红米手机的首家香港经销商，并于今天起接受预订，1月20日（下周一）开始发售，香港电讯更推出零机价计画抢客。

--稳占全国个人电脑市场一哥地位的联想 ，近年积极拓展平板电脑及智能手机业务，去年第二季平板电脑出货量已达全球第四位，并已跻身全球五大智能手机生产商之一。

* 苹果日报：

--发展商未因年关将近放慢套现步伐，除信置 、合和 及市建局所组财团，欲趁湾仔囍汇二期热销未衰，部署最快下周开售第一期单位外；恒隆地产 亦罕有地持续卖楼。连同一些正部署中的楼盘，估计农历年前，应有七至八个新盘及货尾盘、逾2,000单位陆续登场。

* 东方日报：

--华能国电 截至去年底止，累计完成发电量3,174.81亿千瓦时，同比增长4.98%。

--正遭证监会呈请清盘的中金再生 ，其临时清盘人早前促使集团两家附属公司环保钢铁及中环钢铁（澳门离岸商业服务）清盘，自称是该两公司债权人的民生银行 一度反对两公司清盘，但临时清盘人昨在高院指民生银行已撤回反对。

* 大公报：

--星展香港经济研究部经济师卢明俐表示，今年本港楼市将延续去年下半年的走势，楼价会在5%间窄幅波动，并预料中长期租金有上升空间。该行经济研究部高级经济师梁兆基则预期，今年内地经济增长为7.8%，可留意受惠于民生政策及人口老化等议题的板块，包括医药、教育、环保等。

* 文汇报：

--恒大地产 去年开始卖矿泉水，此跨界之举，各界有不同意见。对此，恒大主席许家印就称此举非一时拍脑袋的决定，近3-5年内都在研究，是为集团战略长期性的考虑。截至目前，恒大冰泉水已向全国铺货，已建立销售分公司的332个市级区域。

--概念独特的新股本周继续大放异彩，夜店Magnum Entertainment Group（新股代号： ）昨日开始公开招股，综合10间券商结果，首日已为其借出107.369亿元孖展（保证金）额，相当于公开发售集资1,260万元计超额认购851倍，市场预期或可超越米格 的1,125倍超购，成为今年新的「超购王」。(完)