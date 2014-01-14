港报社评：港事纷乱不宁，法治更形重要--明报1月14日

回归以来，监于政治体制畸形，内耗不绝，行政机关、立法机关的表现都使人失望，值得庆幸的是司法机关与其工作仍然保持相对独立和符合港人期望。

对于法院的角色和职能，终审法院首席法官马道立昨在法律年度开启典礼致辞时，反映他对法治的坚持和司法工作的期盼，值得介绍。

马道立说法院与法官只处理诉诸法院的纠纷所引致的法律问题，即使诉讼或会因而产生政治、经济或社会上的影响，法院仍然只会考虑诉讼各方争议的法律问题。马道立的明确宣示，使人对他带领司法人员维系司法独立有更大信心。

以法治情况检视政改的讨论，目前一些建议动辄被指为未符合基本法的规定，其偏离法治之处使人不安。例如公民提名是否适合特首选举提名，基本法、全国人大常委会的解释和决定都没有提及，若断然指公民提名「违法」，难以使人信服。

另外，开展司法工作，使司法机构善尽宪制责任，需要有合适足够资源，马道立在演辞透露，本港法官和司法人员编制人数为193，以所处理案件数量和复杂程度而言，司法机构规模相对较细小。

另一名讲者律政司长袁国强致辞时也谈到法治，他说，「即使为了观乎崇高的理念，任何蓄意的违法行为也不应鼓励。」这明显冲着「占领中环」而来。不过，会否出现占中，主要视乎特首普选提名会否有不合理限制，并非个人主观意志可以转移。所以，这个法律年十分政治化，完全反映现在香港的氛围，期望整体社会能够发挥智慧，在法律和政治两方面都可以取得积极进展。