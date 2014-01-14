港报社评：辱骂损司法尊严，最终市民受害--星岛日报1月14日

终审法院裁定，新移民不必居港满7年才可领取综援，激起部分网民臭骂法官。

袁国强昨日在法律年度开启典礼致词，针对「辱骂式的批评有冒起的迹象」，指出真正损害不在于法官的感受，而在于削弱公众对司法机构的尊重，以至法治的根基。

在同一场合，大律师公会主席石永泰致词时，就指出一个真正独立的司法机构，审案时必然会作出一些不受政府或社会上某些界别欢迎的决定，公众如果充分了解法治的意义，即使不喜欢某些法院裁决，都会尊重司法独立这不可动摇的基石。

法官的裁决不是不可批评，但应该有理有节，不诉诸污辱谩骂，或者扣上政治帽子。

另一边厢，则有新兴对抗泛民的组织成员，公开指部分法官不符合「爱国爱港」的政治立场，要求褫夺这些法官的职务，袁国强昨日指不应鼓励这些行为。

有份审理新移民综援司法覆核案的终审法院首席法官马道立，昨日形容各级法院须审理不少困难的案件，当中司法覆核案件，不但涉及极大公众利益，有时更涉及三权分立争议，但即使诉讼各方之间的纠纷或会产生政治、经济或社会上的影响，法院仍只会考虑诉讼各方争议的法律问题。

现时香港法官审案，基本上没有受行政机关干扰，也很少人会试图贿赂法官。司法机构要正视的新挑战，是来自部分在野政治人物和民间的压力。法官判案要承受比以前重的压力，更须让大众看到刚正不柯，来维謢司法权威；而市民在行使评论法庭判决的言论自由时，态度要摆事实、讲道理，避免矮化丑化法官和司法制度来削弱法治。