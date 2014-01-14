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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 09:37 BJT

中国债市：六个月国库现金定存中标利率6.02%--业内人士

路透北京1月14日 - 业内人士周二透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.02%。

今日进行的国库现金定存为今年第一期，起息日为2014年1月14日，到期日为2014年7月15日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02% -------------------------------------------------------

500

去年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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