港报社评：「崇高理念」非「免罪金牌」--文汇报1月14日

律政司司长袁国强昨日在法律年开启典礼上表示，社会每一分子都要尊重法治，并只在法律容许的范围内，行使他们的权利，即使为了看来崇高的理念，蓄意违法的行为，亦不应鼓励。终审法院首席法官马道立则表示，法庭会处理涉及「占中」问题的案件。「占中」行动以所谓「争取真普选」的理念蓄意违法，不但不应鼓励，而且不能作为「免罪金牌」，必须依法制裁。

「占中」发起人多次公开承认，「占中」是违法的。但是，「占中」发起人又辩解说，「占中」是以公民抗命作为「争取公义」和「争取真普选」的手段。

「占中」发起人去年6月9日举行「占中」行动首场商讨日，行政长官梁振英当日对「占中」行动作出回应，指出两个「不可能」，一是不可能不犯法；二是不可能和平。梁振英根据主办方所提出的计划指出：「无论是主办方自己组织的『占领中环』行动，或其他人士利用这个概念，骑劫这个概念的行动，是不可能不犯法，以及不可能和平的。」梁振英强调：「我希望大家知道，对于任何犯法行为，政府不会姑息，我相信香港的法庭亦不会姑息。」

法院判决黄毓民及陈伟业在游行期间，冲击警方防线和堵塞马路罪成。裁判官杜浩成指，没有人可以凌驾法律，无论政治理念是甚么，以激烈行动大规模破坏法治是不可取的，对社会议题有强烈意见的人，犯法也要负上刑责。这对以激烈行动大规模破坏法治的「占中」行动，已经是一个明确的警示。无论「占中」的政治理念是甚么，都不是「免罪金牌」，必须担负法律责任。