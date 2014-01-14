港报财经评论：互联网金融的崛起--信报1月14日

互联网金融的崛起 /习广思

投资跟着资金走，从和黄 、复星 的投资布局可见，大家应该往欧美投资。在昨天的亚洲金融论坛上，中投说，未来的环球经济增长，将由已发展国家带动，尤其欧美复苏强劲，但美国利率政策开始正常化，这点要小心。至于新兴市场则要面对美国退市的影响，依赖外资及大宗商品的行业特别严重。Prada 讲明不会把业务重点放在特定国家或地区，与2年前来港上市，大卖中国故事、新兴经济的情况大不相同。投资世界周期转变，过去10年玩新兴大国增长，如今看的是欧美巨人再爬起来。

中国内地把重启IPO作为金融改革头炮，有分析员指这是胆大敢为之作，明知难度高，却无路可退，迟早都要做。然而，上周A股IPO才刚重启，旧问题立即出现，叫停奥赛康是正确做法，但“三高”（高发行价、高市盈率、超高募集资金）问题，依然困扰着投资者。中证监上周的叫停举动，被视为当局或调节IPO发行步伐，又或者会给予更多视窗指导。港股昨日开市开心了一阵，但A股没太大反应，中港股市继续疲弱。恒指昨天曾升穿23,000点水准，惟尾段回落，收报22,888点。大市成交额581亿港元，沽空比率9.5%。港股暂跌稳，内银及内险股均有止跌迹象。金融股续弱，大市难有表现，惟有继续在板块、个股中发掘机会。值得留意的是，昨天有多间公司发盈喜，龙工 、敏华 及中铝 均见异动。

3月是业绩高峰期，1至2月则是盈喜盈警高峰期，发掘盈喜股之余，也要避开地雷。另一方面，大行报告又发挥作用，半新股仍是寻宝地，高盛唱好东鹏 ，理由是瓷砖业务受惠城镇化建设。野村唱好信达 ，理由是内银要去杠杆，有更大意欲出售不良贷款。两者比较，当然是信达前景高一筹。中国内地长期出现钱荒，存款利率却严重偏低，一般民众为了保本增利，一般都会买入投资银行的理财产品，但随着互联网金融的快速发展，网上理财产品已成为中国内地民众，特别是小额存户的热门投资对象，非常值得关注。

美元兑瑞郎今周忌低收 /苏子

美元兑瑞郎在上月27日在市场交投低迷的情况下，低见0.88瑞郎后便迅即掉头回升，前周以大阳烛升逾10周SMA阻力收市，可惜上周汇价却未能继续高收。并且在突破20周SMA阻力（上周处于0.9082瑞郎）后却以射击之星不利形态收市，令技术上出现假突破，故本周切忌低收；如本周美元兑瑞郎可以明显返回10周SMA以下波动，并以近全周低位收市，周线图便会呈现黄昏之星不利形态，配合目前10周及20周SMA的斜率仍然下跌来看，预料美元兑瑞郎后市的走势将是岌岌可危，上月22日所造的0.88瑞郎低位，有可能在面对严峻考验后顺利跌破，随后将朝着2011年10月的0.8566瑞郎低位迈进。

由于美元兑瑞郎与美元整体走势有较高的相关性，故美元兑瑞郎一旦全面转弱，相信届时美元的表现亦不会好得到哪里去。留意美元若再次转弱时，日圆会否跟随一众主要货币上升，若出现此情况，相信届时市场大户将会主力炒作美元直盘下跌，并因此令到交叉盘暂失炒作焦点；至于美汇指数，在美元整体走势全面转弱的大前提下，应不难顺利跌破上月27日所造的79.69低位。由于美汇指数跌破79.69时，已经成功跌破20天保历加通道的79.98底部支持，加上此支持亦与80心理关口以及100周SMA支持相若，故担心届时美汇指数在技术走势已出现多重突破下，势必出现较为急劲的单边跌市。

昨天为日本假期，理论上日圆在亚洲市应表现平静才对，但昨天亚洲市日圆汇价却明显走高，美元兑日圆更成功跌破103.73日圆关键支持位，在大量止蚀沽盘推波助澜下，迅即跌至103.23日圆低位才能稳定跌势。而美元兑日圆随后的反弹只能触及103.51日圆高位，未能进一步后抽至已经变为重要阻力位的103.73日圆，反映破位后的美元兑日圆的沽压十分巨大。若然随后1至2个交易天汇价仍未能重返103.73日圆以上波动及收市，短期走势暂不宜看好。昨天亚洲市所造的103.23日圆低位刚好为20天保历加通道底部支持，若昨晚再跌并显着失守此支持收市，预料后市将继续以小涨大回形式往下寻底，宜持顺势沽出策略。