美国个股：法官否决苹果要求，将设立反垄断监管人

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约1月13日 - 苹果 周一未能成功阻止设立反垄断监管人；此前一名法官认定该公司合谋操纵电子书价格。
在一场听证会上，美国曼哈顿地方法官Denise Cote驳回了苹果的请求：延期执行一项要求该公司在上诉期间设立一外部合规监管人的命令。
她说，“我希望这套监管机制能够成功在苹果运行。”
法官同时表示，获选为监管人的律师Michael Bromwich所申报的声明“未有任何不当之处”。苹果根据该申报声明，认为他不合资格。
Cote表示，她将会迅速发出一项决议解释她的理由。她并称届时苹果将有48小时时间向纽约联邦上诉法庭诉请紧急中止令。
苹果委任律师Theodore Boutrous表示，苹果将会上诉。司法部一名发言人则拒绝立即置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。