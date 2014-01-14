美国个股：法官否决苹果要求，将设立反垄断监管人

路透纽约1月13日 - 苹果 周一未能成功阻止设立反垄断监管人；此前一名法官认定该公司合谋操纵电子书价格。

在一场听证会上，美国曼哈顿地方法官Denise Cote驳回了苹果的请求：延期执行一项要求该公司在上诉期间设立一外部合规监管人的命令。

她说，“我希望这套监管机制能够成功在苹果运行。”

法官同时表示，获选为监管人的律师Michael Bromwich所申报的声明“未有任何不当之处”。苹果根据该申报声明，认为他不合资格。

Cote表示，她将会迅速发出一项决议解释她的理由。她并称届时苹果将有48小时时间向纽约联邦上诉法庭诉请紧急中止令。

苹果委任律师Theodore Boutrous表示，苹果将会上诉。司法部一名发言人则拒绝立即置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)