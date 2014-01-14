港报财经评论：优质港企，中资垂青--经济日报1月14日

优质港企，中资垂青 /林瑞芬

港股，昨收报22,888，微升0.19%；成交额581.7亿港元。恒指大致于22,500至23,000之上落势不变，变化端视A股迎战转密集推IPO的承接力。电能实业 公布，分拆上市的港灯，将引入国家电网国际及阿曼主权基金OIF为基础投资者，其中，国家电网国际将持有港灯近18%权益；国家电网国际是国家电网公司作为海外电力能源资产投资的平台。这是继中电 与南方电网组成策略联盟后，央企对香港电力资产有兴趣的入股。相信此中，不存在政治考虑，而是港灯一路以来的管理及稳健派息，乃优质企业的元素，央企冲出海外求优质企业资产，港灯适逢其会。

至于两者的合作空间，可能不大，只是基础投资者持股收息的行为：一来，长和系近年向中国内地市场发展的积极性减少；二来，中国内地电力市场存在一定政策风险，电煤价联动仍未顺利接轨，变数颇多，未必合港灯追求稳健的处理作风。据最新公布，港灯年度化分派回报率将介乎6.26至7.237厘（此前市场估计年度化分派回报率5.50至7.26厘），下限提升，加上国家电网已占18%权益，相信今次认购反应不俗。总之，之后电能及港灯各施其法，前者进攻型海外，后者但求无过、稳派股息给股东，投资者就按自己的投资意愿选择。电能昨收59.15港元，跌1.4%。技术上，50至55港元为中期支持区，料支持力较强，暂不宜过分悲观。有电能分拆的成功，和黄 昨抢升高见52周新高见106.7港元，收报106.4港元，升1%，稳步正迈向挑战下个整数关口110港元。

话说回来，中国累积愈多人民币，央企冲出海外求买资产的需求更大，相信中电及港灯之后，香港优质的资产也有机会获垂青，只是时间、价格问题，像港交所 ，港铁 ，若有机会分拆，不难找央企买家。上年尾炒过一阵子改革浪憧憬潮，今时今日终知道虽然中国努力改革，先苦之阶段还是难避免。IPO改革，原想令股市更健康发展，但在新股发行市场化改革下，新股过密以及还是有陋习又浮现下，中国证监会还是被迫叫停江苏奥赛康药业的网上申购，指其老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价、高市盈率、高超集合资量）问题再现，以及暂缓了5间企业上市。

待A股成交回升，吸纳证券股 /余少文

中国内地股市持续跌，是中国内地重启IPO的结果，也拖累国企指数表现，但IPO对证券股始终是好消息，加上憧憬中国内地股市今年重现牛市，证券股调整反而是吸纳机会。A股昨先升后跌，上证综合指数险守2,000点，全日跌3点，收报2,009点；国企指数亦受拖累，全日曾高见10,286点，最后升17点，收报10,182点，成交额降至88亿人民币，只有50%主板H股造好；至于红筹指数升14点或0.3%，收报4,439点，成交额44亿港元。由于大市成交开始缩减，料成交额到农历新年期间都会继续偏低，成交萎缩的期望有望实现，会利好后市。

证券股是金融改革赢家，中国银河证券 是行业首选，可惜证券股当时再升一个多星期便见顶，并调整至目前。证券股表现差是受累A股每况愈下的走势，上证综合指数由12月初高位2,260点跌至昨日，已下跌11%，若然A股仍未止血，证券股再跌空间仍大，但憧憬A股今年是牛市，目前或是黎明前的黑暗，证券股调整反是给予低吸机会。

以中信证券 和海通证券 的季绩跟A股成交额作比较，可以见到中国内地股市成交量增加，有助提升证券股收入和盈利，如2013年，首季股市日均成交额按季升81%，信证和海通的季度盈利合计按季升27%，股市成交额第2季下跌，则累及证券股当季盈利微跌，到第3季盈利又随大市成交增加而上升。只是中国内地股市去年第4季后期的成交趋少，不排除证券股去年第4季业绩会回落，今年1月情况也未许乐观。中国内地本月重启IPO，是A股下跌原因，但对证券股而言应是好消息，因为可以增加来自IPO的收益，以抵销大市成交萎缩的影响，只是最终影响要到第1季业绩才能见到。惟以去年盈利而言，相信证券股可录得双位数增长，如信证去年每股盈利升25%；展望2014年也可保持双位数增长，彭博预料3只证券股2014年会有23%至34%的增长，增长最劲是中信证券。