更新版 1-日本经济：11月经常帐赤字创纪录高位，因日圆疲软推高进口成本

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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财务省周二公布的经常帐数据显示，11月贸易逆差扩大至1.25万亿日圆。
收入盈余为9,002亿日圆，因在海外持有的大量企业资产和投资带来回报。
随着日本推行量化宽松举措以结束长达15年的通缩局面，日本央行大举购买公债，日圆较上年同期跌幅达17%左右。
一些政府人士认为日圆下跌有利，因为其提高了出口商的获利，不过日圆疲弱也推高了进口物价，并导致持续出现贸易逆差。
日本11月通胀率达到2%目标的一半，物价涨幅创五年最大，同时基本工资结束17个月的跌势，凸显在振兴经济的这两个关键方面均取得进展。
因内需强劲，经济成长之势今年可能持续，但分析师仍怀疑日本央行能否在两年时间内达到通胀率目标。(完) (编译 石冠兰/李爽 审校 许娜/张涛)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)