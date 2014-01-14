更新版 1-日本经济：11月经常帐赤字创纪录高位，因日圆疲软推高进口成本

财务省周二公布的经常帐数据显示，11月贸易逆差扩大至1.25万亿日圆。

收入盈余为9,002亿日圆，因在海外持有的大量企业资产和投资带来回报。

随着日本推行量化宽松举措以结束长达15年的通缩局面，日本央行大举购买公债，日圆较上年同期跌幅达17%左右。

一些政府人士认为日圆下跌有利，因为其提高了出口商的获利，不过日圆疲弱也推高了进口物价，并导致持续出现贸易逆差。

日本11月通胀率达到2%目标的一半，物价涨幅创五年最大，同时基本工资结束17个月的跌势，凸显在振兴经济的这两个关键方面均取得进展。