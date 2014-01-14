美国财政：国会就1万亿美元支出计划达成协议--参议院拨款委员会主席

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透华盛顿1月13日 - 美国参议院拨款委员会主席Barbara Mikulski周一表示，国会已就本周考虑中的1万亿(兆)美元支出计划达成协议，力争至少在9月30日之前不会再次出现政府停摆的事情。
与全面自动紧缩开支相比，这份提案将2014财年的国内和军费项目支出提高了450亿美元，预计将在0100GMT提交。
Mikulski对记者表示，这项提案中降低了对伤残退伍军人养老金的原定削减幅度，且未包括任何阻止“奥巴马”医保改革实施的条款。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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