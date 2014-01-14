中国汇市：人民币兑美元即期盘初触及6.0415，再创历史新高

路透上海1月14日 - 人民币兑美元即期 周二盘初触及6.0415的历史新高，继昨日升破6.05关口后，今日延续强势并逼近6.04关口。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)