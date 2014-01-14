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中国汇市 | 2014年 1月 14日 星期二 09:47 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期盘初触及6.0415，再创历史新高

路透上海1月14日 - 人民币兑美元即期 周二盘初触及6.0415的历史新高，继昨日升破6.05关口后，今日延续强势并逼近6.04关口。

截至北京时间9:41,人民币兑美元即期较盘初略微回落，报6.0427元，较上日收盘上涨7个点子。

周二人民币兑美元中间价 报6.0930元，连续第三天上涨，并创下2005年汇改以来新高。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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