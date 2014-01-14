加拿大经济：企业对销售、投资和招聘前景展望审慎乐观--央行季度调查

路透渥太华1月13日 - 据周一公布的一份加拿大央行调查，加拿大企业在2013年第四季认为2014年销售将增加，对于投资和招聘的看法也比前季更为乐观。

但参与这份央行季度调查的企业高管们的乐观程度并不相同。回覆细节显示，受惠于全球经济好转的企业似乎比仅仅依赖国内市场的企业更受鼓舞。

“冬季企业展望调查显出经济前景的一些乐观迹象，尤其是出口和投资方面，不过调查结果似乎并没有暗示会大幅走强，”加拿大央行在报告中称。

央行指出，“需求疲弱与国内状况不确定”对一些企业展望来年情况时构成压力。