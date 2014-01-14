新加坡个股：华侨银行同意出资3.03亿美元增加对宁波银行持股至20%

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透新加坡1月14日 - 新加坡华侨银行 已同意以约3.83亿坡元(3.03亿美元)的价格，将其在宁波银行 的持股比例从15.34%提高至20%，此为该行扩大中国业务的最新动作。
该行周二在声明中表示，这项交易的资金将来自华侨银行的内部资源，并待中国监管机构的批准以及宁波银行其他股东的同意。
该交易预计在今年第三季的某个时候完成。甫在一周前，华侨银行表示，其与香港永亨银行 订定股份收购的独家商讨协议，该项收购金额可能逾50亿美元。
华侨银行自2006年以来即与宁波银行结盟。该行表示，中国的贸易地位日益强大，人民币国际化水平不断提高，为华侨银行的业务发展提供了良好前景。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)