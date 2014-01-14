新加坡个股：华侨银行同意出资3.03亿美元增加对宁波银行持股至20%

路透新加坡1月14日 - 新加坡华侨银行 已同意以约3.83亿坡元(3.03亿美元)的价格，将其在宁波银行 的持股比例从15.34%提高至20%，此为该行扩大中国业务的最新动作。

该行周二在声明中表示，这项交易的资金将来自华侨银行的内部资源，并待中国监管机构的批准以及宁波银行其他股东的同意。

该交易预计在今年第三季的某个时候完成。甫在一周前，华侨银行表示，其与香港永亨银行 订定股份收购的独家商讨协议，该项收购金额可能逾50亿美元。