中国企业：光明食品集团旗下澳州子公司并购当地乳品企业Mundella

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海1月14日 - 中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司周二表示，旗下澳大利亚子公司玛纳森公司已签约收购当地一家有40年历史的乳品企业 Mundella Foods。
光明食品集团新闻发言人潘建军周二对路透表示，收购金额将依据Mundella Foods去年财务数据确定。但目前尚在等待该公司的财务数据出炉，所以具体金额还未确定，估计在千万澳元级别。
“这个收购是由玛纳森公司出面，已签订协议，收购价格条款也已确定了，现在就等2013年财务报表结果了。”他在接受电访采访时指出。
Mundella是西澳最知名的乳业品牌之一，主要产品包括奶酪、酸奶等。
2011年光明食品集团以5.3亿澳元收购玛纳森公司75%股权，2013年底玛纳森公司启动上市准备工作，德意志银行 等投行负责承销事宜。
光明食品集团已表示，计划将近几年海外收购的资产陆续在海外上市，包括英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)和玛纳森等。此前，光明集团旗下光明乳业 收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait) 后，2013年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)