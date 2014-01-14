中国企业：光明食品集团旗下澳州子公司并购当地乳品企业Mundella

路透上海1月14日 - 中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司周二表示，旗下澳大利亚子公司玛纳森公司已签约收购当地一家有40年历史的乳品企业 Mundella Foods。

光明食品集团新闻发言人潘建军周二对路透表示，收购金额将依据Mundella Foods去年财务数据确定。但目前尚在等待该公司的财务数据出炉，所以具体金额还未确定，估计在千万澳元级别。

“这个收购是由玛纳森公司出面，已签订协议，收购价格条款也已确定了，现在就等2013年财务报表结果了。”他在接受电访采访时指出。

Mundella是西澳最知名的乳业品牌之一，主要产品包括奶酪、酸奶等。

2011年光明食品集团以5.3亿澳元收购玛纳森公司75%股权，2013年底玛纳森公司启动上市准备工作，德意志银行 等投行负责承销事宜。

光明食品集团已表示，计划将近几年海外收购的资产陆续在海外上市，包括英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)和玛纳森等。此前，光明集团旗下光明乳业 收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait) 后，2013年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)