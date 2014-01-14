路透专访：今年欧洲新兴市场国家经济料温和复苏--IMF高管

路透维也纳1月13日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Aasim Husain周一对路透表示，今年中欧、东欧和东南欧经济料“温和”复苏，尽管西方主要贸易伙伴经济反弹，但上述这些地区的经济表现仍将落后其他新兴市场。

Husain表示，由于发达经济体央行纷纷缩减极度宽松的货币政策，拥有庞大经常帐赤字和财政失衡的国家仍有可能遭遇市场冲击。

他担心不断上升的银行不良贷款正在打压该地区的潜在经济成长，不过他预计假如经济成长持续加速的话，今年银行坏帐可能将触顶。

Husain表示，欧洲新兴市场地区经济还远谈不上强势复苏，因资本流动仍远低于危机前水平，垄断该地区的外资银行只是在囤积资本，而投资较为疲弱。

“我预计2014年(经济增长率)将约为2.5%，而2013年估计约为1.75%。”他在接受专访时称。

这远低于经济繁荣年份中5%以上的经济增长率，也落后于其他新兴市场预计的4-5%的增长率。(完)