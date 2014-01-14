日本经济：政府必须警惕经常帐赤字扩大--经济财政大臣

路透东京1月14日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府必须警惕经常帐赤字扩大，因这意味着日本作为主要贸易大国的地位有所动摇。

甘利明是在新闻发布会上作出上述表态的，此前数据显示日本11月经常帐赤字创纪录高位。贸易逆差扩大对日本的国际收支构成压力。

他并指出，必须确保消费税提高不会危及日本实现稳定的经济增长。他称，与将消费税从5%提高至8%相比，政府必须更为谨慎地决定是否将消费税提高至10%。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)