日本经济：政府必须警惕经常帐赤字扩大--经济财政大臣

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透东京1月14日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府必须警惕经常帐赤字扩大，因这意味着日本作为主要贸易大国的地位有所动摇。
甘利明是在新闻发布会上作出上述表态的，此前数据显示日本11月经常帐赤字创纪录高位。贸易逆差扩大对日本的国际收支构成压力。
他并指出，必须确保消费税提高不会危及日本实现稳定的经济增长。他称，与将消费税从5%提高至8%相比，政府必须更为谨慎地决定是否将消费税提高至10%。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)