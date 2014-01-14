更新版 1-中国公开市场：逆回购操作继续暂停，资金尚可央行仍作壁上观

* 短端资金泛滥态势渐收敛，整体流动性尚可

* 逆回购缺席未出预期，市场影响不大

* 春节前如果需要，逆回购仍有再现身可能 (新增市场评论等内容)

路透上海1月14日 - 本周以来，中国银行间市场短期资金过于泛滥态势渐有收敛，不过整体仍表现平稳。在流动性未发生实质性变化前，公开市场逆回购操作继续暂停，央行仍作壁上观。

业内人士指出，随着缴税及新股发行等可能带来的影响，本周起债市资金面可能会走紧。若春节前再现紧绷，不排除央行会重启逆回购弛援。

中国人民银行公开市场今日仍未进行任何操作。这意味着12月以来不定期出现的七天期逆回购已经连续第三周缺席。此前央行公开市场已连续两周空窗操作。

华南一银行交易员表示，虽然自周一下午起，资金面感觉较此前稍有收紧，但正常资金需求仍能从市场上得到满足。因此公开市场七天逆回购继续暂停，并不意外。

“再看资金面吧，(未来)可能会紧。如果需要了，逆回购是有可能的。”她认为。

今年中国农历春节假期为1月31日至2月6日。

自2013年最后一周起，公开市场即未有任何公开操作。最近的一次是当年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，不包括本周，此前已有六周未现身。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

银行间资金市场主要回购利率 周二走势平稳，早盘隔夜和七天期品种加权利率均波动甚微。不过从此前交易员反馈来看，可跨春节的资金仍供不应求。

另外，今日财政部招标的500亿元人民币六个月期国库现金定期存款，中标利率6.02%，仍处于较高水平。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导