澳新汇市：新西兰元兑美元触及近两个月高位，澳元走势落后

“澳元有继续回升至0.9165/80美元的空间。”Westpac银行分析师在给客户的报告中称。

对新西兰元而言，新西兰经济研究所(NZIER)的调查结果乐观，强化了经济正强劲扩展、不久后利率将开始上升的观点。

新西兰元贸易加权指数 升至78.83的七个月高点。新西兰元兑欧元 也上涨。欧元/新西兰元跌至约1.6265的七周低位。

但澳新银行(ANZ/澳盛)汇市策略师Kymberly Martin称，新西兰元要进一步大涨很难。

“新西兰元已消化大量利多，所以大体而言我们会说新西兰元已经触顶了。”她说。

“但新西兰元有非常强的支撑力道，我们认为上半年不太可能出现什么因素将新西兰元推离0.8100-0.8500区间。”她并称。

相形之下，澳洲2014年不会太顺。澳元在2013年跌逾14%，目前似乎暂时在近0.88美元处寻获底部。澳元/欧元和澳元/英镑似也找到一些支撑。

欧元兑澳元 隔夜挫跌至一个月低点1.5020澳元，测试主要技术水准。若跌破此水准可能进一步下滑。

澳元/英镑 明确突破12月中以来的0.5346-0.5485区间，至0.55上方的一个月高位。(完)

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