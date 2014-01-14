澳新汇市：新西兰元兑美元触及近两个月高位，澳元走势落后

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“澳元有继续回升至0.9165/80美元的空间。”Westpac银行分析师在给客户的报告中称。
对新西兰元而言，新西兰经济研究所(NZIER)的调查结果乐观，强化了经济正强劲扩展、不久后利率将开始上升的观点。
新西兰元贸易加权指数 升至78.83的七个月高点。新西兰元兑欧元 也上涨。欧元/新西兰元跌至约1.6265的七周低位。
但澳新银行(ANZ/澳盛)汇市策略师Kymberly Martin称，新西兰元要进一步大涨很难。
“新西兰元已消化大量利多，所以大体而言我们会说新西兰元已经触顶了。”她说。
“但新西兰元有非常强的支撑力道，我们认为上半年不太可能出现什么因素将新西兰元推离0.8100-0.8500区间。”她并称。
相形之下，澳洲2014年不会太顺。澳元在2013年跌逾14%，目前似乎暂时在近0.88美元处寻获底部。澳元/欧元和澳元/英镑似也找到一些支撑。
欧元兑澳元 隔夜挫跌至一个月低点1.5020澳元，测试主要技术水准。若跌破此水准可能进一步下滑。
澳元/英镑 明确突破12月中以来的0.5346-0.5485区间，至0.55上方的一个月高位。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红/郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)