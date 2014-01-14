中国房地产：绿地集团今年营收目标4,000亿元，较去年增两成

路透上海1月14日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团周二公布其2013年业绩，全年实现业务经营收入逾3,300亿元人民币，同比增33%；明年绿地的经营目标为4,000亿元，较2013年再增两成左右。

公司新闻稿称，去年公司房地产业务实现预销售金额1,625亿元，较上年增长53%，排名全国行业第二；实现预销售面积超1,660万平方米，较上年增长38%，排名全国行业第一。2014年公司房地产业务销售收入有望达到2,400亿元。

对于房地产业未来发展形势，绿地集团董事长、总裁张玉良指出，“新型城镇化建设强调要提升质量，有序推进农村转移人口市民化，深入实施城镇棚户区改造，注重中西部地区城镇化等，一二线及省会城市仍是市场焦点，同时新城建设、旧城改造方面必将释放更大需求和空间。”

去年绿地在北京、上海、广州、杭州、南京、重庆等33个城市新增土地储备101幅，土地投资款近800亿元。他表示，绿地在全国化布局基本完善的基础上，下一步将重点加强华东、中部及珠三角地区重点城市的布点和深耕。

绿地2013年以30亿港元投资控股香港上市公司盛高置地并将其更名为绿地香港 ，打造其海外融资平台。同时，绿地集团去年底完成增资扩股，吸引中国平安 、鼎晖等五家战略投资者共投资117.3亿元。新闻稿称，绿地母公司整体上市工作也在稳步推进。

此前还有消息称，绿地集团正在筹划借壳上市，金丰投资 为借壳目标。金丰投资此前公告称，控股股东上海地产集团将研究涉及公司的重大事项，公司股票已连续停牌逾半年。