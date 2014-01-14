中国房地产：绿地集团今年营收目标4,000亿元，较去年增两成

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海1月14日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团周二公布其2013年业绩，全年实现业务经营收入逾3,300亿元人民币，同比增33%；明年绿地的经营目标为4,000亿元，较2013年再增两成左右。
公司新闻稿称，去年公司房地产业务实现预销售金额1,625亿元，较上年增长53%，排名全国行业第二；实现预销售面积超1,660万平方米，较上年增长38%，排名全国行业第一。2014年公司房地产业务销售收入有望达到2,400亿元。
对于房地产业未来发展形势，绿地集团董事长、总裁张玉良指出，“新型城镇化建设强调要提升质量，有序推进农村转移人口市民化，深入实施城镇棚户区改造，注重中西部地区城镇化等，一二线及省会城市仍是市场焦点，同时新城建设、旧城改造方面必将释放更大需求和空间。”
去年绿地在北京、上海、广州、杭州、南京、重庆等33个城市新增土地储备101幅，土地投资款近800亿元。他表示，绿地在全国化布局基本完善的基础上，下一步将重点加强华东、中部及珠三角地区重点城市的布点和深耕。
绿地2013年以30亿港元投资控股香港上市公司盛高置地并将其更名为绿地香港 ，打造其海外融资平台。同时，绿地集团去年底完成增资扩股，吸引中国平安 、鼎晖等五家战略投资者共投资117.3亿元。新闻稿称，绿地母公司整体上市工作也在稳步推进。
此前还有消息称，绿地集团正在筹划借壳上市，金丰投资 为借壳目标。金丰投资此前公告称，控股股东上海地产集团将研究涉及公司的重大事项，公司股票已连续停牌逾半年。
绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)