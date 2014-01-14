金属期市：伦敦期铜近持平，市场对成长前景持审慎态度

现货铜较指标期铜溢价CMCU0-3周一报36美元，为2012年5月以来最高，反映了实货供应短缺现象。

LME期镍 持平报每吨14,209美元，该合约自上周四以来已涨逾6%，因印尼出口禁令周末升效。

亚特兰大联储总裁洛克哈特还指出，美国失业率已经降至6.7%，接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始考虑收紧政策的门槛水平6.5%，那么联储应当阐明未来的行动计划。

Aleris International 董事长兼执行长Steven Demetriou周一表示，该公司在考虑扩大美国的汽车用铝产能，再度表明恢复活力的汽车产业在帮助抵消建筑和包装用铝持续低迷的影响。

据知情人士周一透露，美联储本周将首次采取正式行动，限制华尔街大银行在实货大宗商品市场中的作用，并就此问题发布通知以征求公众意见。

印尼矿业周一一片混乱，之前印尼政府禁止出口未加工矿石，此举引发争议。(完)

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