金属期市：伦敦期铜近持平，市场对成长前景持审慎态度

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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现货铜较指标期铜溢价CMCU0-3周一报36美元，为2012年5月以来最高，反映了实货供应短缺现象。
LME期镍 持平报每吨14,209美元，该合约自上周四以来已涨逾6%，因印尼出口禁令周末升效。
亚特兰大联储总裁洛克哈特还指出，美国失业率已经降至6.7%，接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始考虑收紧政策的门槛水平6.5%，那么联储应当阐明未来的行动计划。
Aleris International 董事长兼执行长Steven Demetriou周一表示，该公司在考虑扩大美国的汽车用铝产能，再度表明恢复活力的汽车产业在帮助抵消建筑和包装用铝持续低迷的影响。
据知情人士周一透露，美联储本周将首次采取正式行动，限制华尔街大银行在实货大宗商品市场中的作用，并就此问题发布通知以征求公众意见。
印尼矿业周一一片混乱，之前印尼政府禁止出口未加工矿石，此举引发争议。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 石冠兰)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)