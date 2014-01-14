台湾汇市：台币盘初实质交易偏弱整理，外资回补美元

路透台北1月14日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易在30元偏弱方整理。台币上日测试升值方向难见成效后，今日外资回补美元仓位，带动台币走弱；不过出口商欣见台币回软，承接意愿大幅增加，限制了台币贬幅。

汇银人士指出，主要亚洲货币早盘表现交错，但日圆 及韩元 盘初均偏弱势整理，韩元且往1,060关卡靠拢，台币也同向反应，静待国际消息面的进一步发展。交易员估今日台币主交投区间或落在30.000-30.070。

〞外资回补美元，但出口商也多到不行。〞一位本地银行交易人士说。

市场人士指出，出口商的抛汇盘可望给台币部分支撑，不至让台币急贬，台币短线在30.100的此前支撑位应该有守，除非国际美元有出乎意外的强势表现。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.005-30.050，上日台币实质交易区间主要在29.950-30.010。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面美元亦随现汇趋升，一个月期美元/台币换汇点已从折价转为价平至小幅溢价，一个月远汇报价 早盘与现汇报价亦步亦趋，目前在30.036/055左右，上日纽约盘收在29.990。

交易员观察市场最新动态：

* 外资多回补美元仓位，美元指数 早盘亦略趋升。

* 出口商在台币30元偏弱方承接意愿高，或予台币支撑。

* 韩元走势为台币主指标。

* 人民币 再升值，但对台币无带动效果。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.000-30.070

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