欧洲金融：欧盟要有能力在一个周末完成问题银行的处置--德央行副总裁

路透布鲁塞尔1月13日 - 欧洲央行执委候选人劳滕施莱格周一表示，欧元区应该有能力做到在一个周末的时间内就如何重组和资助问题银行达成一致。

经过一年多的协商，欧盟各成员国财长在12月就关闭破产银行达成一项协议，这是该地区向实现银行业联盟迈出的关键一步，但实施过程可能较为复杂并受到政治因素影响。

“就决策的架构而言，我没有更好的解决办法，”劳滕施莱格在斯特拉斯堡对欧洲议会一委员会表示。

身兼德国央行副总裁的劳滕施莱格称，建立一个欧洲解决机制和一家共同基金是至关重要的，她并强调要能够在一个周末的时间里就处置问题银行达成一致，这一点很有必要。

“需要建立这样一个构架，我们能在周五晚间开始(对问题银行)进行处置，到周一凌晨1点(GMT时间)就完成了，因为到那时日本市场将开盘。这个要求真的很重要，”她说。

劳滕施莱格表示，关于如何做到这样迅速的解决，还有待讨论。(完)